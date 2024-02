Una nuova altalena inclusiva al parco Baden Powell

Nuova altalena inclusiva al parco Baden Powell di Albinea. Un seggiolino ha la classica forma piatta ed è di colore nero. L’altro è verde chiaro e ha una seduta molto più comoda e sicura.

Il terreno sottostante è stato coperto con un morbido pavimento anti trauma realizzato con gomma riciclata. Si tratta di uno dei giochi inclusivi per il quale il Comune ha ottenuto un finanziamento di 6.220 euro e che rientra nel programma di ambito territoriale sociale per l’utilizzo del fondo per l’inclusione delle persone con disabilità del distretto di Reggio Emilia.

In questo modo il parco, molto frequentato dai bambini del quartiere, si arricchisce di un gioco nuovo che permette il divertimento in totale sicurezza alle persone diversamente abili.