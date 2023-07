Una nuova ambulanza attrezzata in memoria del volontario Miari

Per anni era stato volontario alla Pubblica assistenza di Castelnovo Sotto e Cadelbosco Sopra. E ora, dopo la sua scomparsa avvenuta l’anno scorso, in sua memoria è stata allestita una nuova e attrezzata ambulanza, che sarà al servizio della popolazione locale. Un gesto di grande generosità, quello della famiglia di Franco Miari. La vedova, la signora Edda, ha voluto destinare una importante somma per contribuire alla nuova ambulanza, che verrà inaugurata oggi alle 21 in piazza a Cadelbosco Sopra, in occasione degli eventi della Notte Bianca, che prevede una serie di spettacoli, gastronomia e animazioni. L’inaugurazione della nuova ambulanza (e di altri due mezzi di trasporto) si svolge nella distesa della macelleria Rossi, con una cena promossa dal Comitato Genitori Cadelbosco e dalla Pubblica assistenza, con il ricavato della serata per sostenere l’offerta formativa della scuola locale e pure le attività della Pas. Sarà anche l’occasione per ricordare la figura di Miari come storico volontario, in gran parte dei 40 anni di attività della Pubblica assistenza locale. All’associazione lo ricordano tutti come un uomo legatissimo al volontariato, alla disponibilità verso gli altri, sempre pronto a prendere parte a iniziativa o a festa promosse dall’associazione locale, ogni volta con grande generosità, altruismo ed entusiasmo. All’inaugurazione sono attesi pure autorità locali, i vertici della Pubblica assistenza, volontari e familiari di Franco Miari.