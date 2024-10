Una nuova casa per i bisognosi. Tra loro anche un ragazzo italiano: "Lavorare non basta per un affitto"

È una casa di pochi metri quadrati quella in via Paradisi 6, che basta però ad accogliere giovani che sognano in grande. È stata inaugurata domenica ‘La casa di Nur’, il quarto appartamento in città per lavoratori senza dimora, dell’associazione La nuova luce di Maria Diletto. Sorrisi, emozioni e abbracci. "Si aggiungono alla nostra squadra tre nuovi ragazzi – spiega Diletto –. Il più piccolo ha 18 anni ed è arrivato quest’estate dall’Egitto; il 30 settembre però è diventato maggiorenne ed è stato dimesso dal progetto di accoglienza". Il più grande invece ha 34 anni ed è un italiano, "il primo a chiedere aiuto" specifica Diletto, che da cinque anni si occupa di salvare i giovani dalla criminalità organizzata attraverso la prevenzione abitativa.

Da Messina a Reggio. Il viaggio di Domenico Stagni è quello per l’indipendenza. "Potevo restare a casa di mia madre in Sicilia ma avevo voglia di scoprire l’Italia e le sue tradizioni, lavorando nella ristorazione". Il 17 ottobre è arrivato in città, in treno. "Dopo aver lavorato in un villaggio turistico in Abruzzo, tramite conoscenti ho saputo che il ristorante Intenso Bistrot (in via Monte Grappa, ndr) cercava un aiuto cuoco. Mi sono messo in contatto con il titolare, che mi ha detto intanto di iniziare a ’salire’ e che per l’alloggio ci saremmo organizzati". Per una settimana e mezzo Domenico è stato ospite in un hotel. "Solo per il pernottamento ho speso 67 euro a notte – racconta –, la prima sera tra l’altro sono arrivato alle 21 e alle 10 avevo già liberato la camera per andare al lavoro".

È arrivato a Reggio con pochi soldi, quelli che potrebbero servire per un affitto non troppo caro, le utenze e la spesa. "In realtà ho trovato non pochi problemi a trovare una camera a un prezzo ragionevole. Così il mio datore di lavoro ha anticipato i soldi per il pernottamento in albergo. E gliene sono molto grato perché non è da tutti". Da dieci anni, Stagni gira l’Italia e il mondo, passando da un lavoro stagionale all’altro ma sempre nell’ambito della ristorazione. "A Tivoli per un monolocale in centro spendevo 250 euro. A Grossetto invece ricevevo vitto e alloggio, oltre a un buono stipendio. Solo a Reggio ho avuto problemi". Per una casa con una camera gli avrebbero chiesto 700 euro al mese: "Oltre a due mesi immediati di caparra anticipata, che corrispondono a 1.400 euro. È una follia". Così con un semplice passaparola è arrivato a Maria Diletto: "So di essere fortunato e privilegiato – dice –, perché non mi sento un senzatetto. Però in questa città senza l’aiuto di Maria forse non ce l’avrei fatta".

La presidente dell’associazione l’ha accolto nella sua nuova dimora sabato mattina: "Quando ha visto la casa gli brillavano gli occhi – racconta Diletto –, voleva darmi la caparra per i primi mesi di affitto, che oltretutto abbiamo sempre pagato noi". Per una stanza condivisa pagherà poco meno di 200 euro. "Penso che questo sia un giusto prezzo, per una camera che dovrò condividere con un’altra persona. Maria è stata preziosa, aiuta e non se ne approfitta".

Il suo compagno di stanza è un ragazzo di 21 anni che arriva dal Bangladesh: "Lavora assieme a me come lavapiatti. È un bravo ragazzo, che si impegna tanto. Penso che a lui, come a me, stare lontano da casa, ogni tanto, pesi. Ma lavorare ti dà la possibilità di essere indipendente, questo è importante. Io non ho mai chiesto aiuto allo Stato: dopo aver terminato la stagione estiva non ho fatto richiesta per la disoccupazione, ma ho usato i miei risparmi per venire qui a Reggio Emilia, dove mi piacerebbe trovare la mia stabilità lavorativa".

"Fino ad ora – precisa Maria Diletto – abbiamo accolto solo giovani stranieri, che vengono dimessi dai progetti di accoglienza e lasciati alla strada". Gli italiani, per Domenico Stagni, invece subirebbero "la paura del pregiudizio", che li frenerebbe dal chiedere aiuto. " Il mio però è anche un segnale d’allarme. Lavorare non basta per avere una casa".