Una Nuova Luce di speranza Il ‘ristorante’ aperto ai clochard "Pasti caldi per la loro rinascita"

di Alessandra Codeluppi

Il pranzo è servito sotto le pensiline degli autobus, in piazzale Europa, vicino alla stazione ferroviaria. Qui, nel quartiere che da anni convive con degrado e spaccio, sta fiorendo la speranza di una rinascita. A pochi metri, è in corso il graduale recupero dei capannoni dismessi delle ex Reggiane. In piazzale Europa, mentre molti sono in ferie, è allestito il ‘ristorante’ a cielo aperto per chi non ha nulla. Il piatto caldo è offerto dai volontari dall’associazione ‘La Nuova luce’, coordinati dalla 51enne Maria Diletto. Fino a qualche tempo fa, alcuni di loro erano dall’altra parte, a ricevere il pasto. Poi, anche grazie a quel contributo, hanno potuto cambiare vita. E ora sono loro a offrirsi per dare a una mano a chi è in difficoltà. Cucinano ai fornelli del centro sociale Bocciofila Tricolore di via Agosti; poi, insieme a Maria, servono il pasto nella sala d’attesa della stazione o nei piazzali, una volta alla settimana o anche più in caso di emergenze.

"Sono loro che vengono da me e chiedono di poter aiutare gli altri", racconta Diletto, di origine calabrese e a Reggio dal 1999. Da dieci anni "va in strada", come dice lei. Porta da mangiare ai senzatetto, d’estate e d’inverno, oltre ad abiti e coperte; li aiuta nelle pratiche per i documenti, nelle cure mediche, nella ricerca di un tetto. Nel 2019 ha fondato la realtà no profit, che va avanti grazie al cuore generoso dei cittadini e di chi vuole restituire l’aiuto. Oggi i volontari ammontano a 18: sono cresciuti, così come le persone in difficoltà, stranieri e qualche volta reggiani che si sono ritrovati in crisi. "Si è sparsa la voce: quando qualcuno arriva a Reggio e non sa dove andare, contatta ‘Mamma Maria’". Proprio come la canzone dei Ricchi e Poveri, ma qui ognuno dà e riceve qualcosa oltre l’aspetto materiale. In questi giorni pentole e teglie colme di pasta e verdura, servite sulla strada, si svuotano sempre più in fretta. "Una fila interminabile di persone, per un pasto caldo. Gli ultimi due giri in stazione, sempre più gente – annota Diletto su Facebook –. Volti nuovi di giovanissimi appena maggiorenni, ad attendere il proprio turno con il piatto in mano. ‘Abbiamo fame, sorella’. Ringraziano sempre con riconoscenza. Erano talmente tanti che, a malincuore, abbiamo dovuto negare il bis di pasta". Per esaudirle, almeno nell’immediato, le loro necessità, occorre l’impegno di molti: "Tanti chiedono scarpe. Dopo la cena, sono stati distribuiti i buoni per la doccia, tante magliette e calze pulite per tutti. Ieri (lunedì, ndr) abbiamo consegnato coperte e tende da campeggio. Tanti gli abbracci ricevuti, che condivido con chi ha regalato le tende, Rossella e Alessandra. Grazie di cuore a tutti: alla cooperativa La Collina per la preziosa donazione di pane, meloni, mele, cipolle, patate e zucchine e a Paola Leoni per le torte".

Ognuno di questi giovani stranieri diventa un po’ il figlio di ‘Mamma Maria’: lei, educatrice in una comunità, aveva conosciuto il 18enne tunisino Mohamed Alì Thabet, ucciso in stazione il 31 maggio da un connazionale: "Prendeva il pasto da noi". E ora ha paura per un altro ragazzo: "Durante la distribuzione, con gli occhi cercavo il volto di A.A.. Da tre settimane non lo vedo più: per raggiungere l’Italia è passato dalla Libia, dove subiscono sofferenze atroci". In questo periodo anche a Reggio si registra l’emergenza degli stranieri sbarcati per i quali si fatica a trovare una collocazione. Un problema che Diletto segnala anche per alcuni giovani usciti dalla comunità: "Sono bravissimi, lavorano ma non trovano un tetto. In un caso ho aperto per due di loro una casa, mettendo una mia firma a garanzia. Mi piacerebbe farlo pure per altri". Vuole rischiarare di nuova luce anche le coscienze: "Pure io, quando arrivai a Reggio dopo una separazione e due figli, ebbi difficoltà a trovare casa. Ero calabrese ed ero vista come la ‘marocchina’ di turno. Capisco anche le motivazioni di chi ha dubbi, per colpa di qualcuno che si è comportato male. Serve aiuto: il rischio è che i ragazzi finiscano tra spaccio e delinquenza. Uno di questi era piombato dentro la malavita pakistana: per tirarlo fuori ci ho messo quattro mesi, convincendolo che avrebbe avuto da noi tutto ciò che quelli gli avrebbero offerto".