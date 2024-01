Una nuova mensa per gli scolari. Partiti i lavori del cantiere

Nei giorni scorsi ha preso il via l’attività nel cantiere per realizzare la nuova mensa scolastica a Boretto. "Durante questi giorni di festa – informa il sindaco Matteo Benassi – i più attenti avranno notato la comparsa di transenne e recinzioni nei pressi del ’capannoncino’, all’ex deposito della Pro loco. Si tratta dell’avvio del cantiere della nuova mensa scolastica. I primi lavori consistono nell’allestimento del cantiere e nella demolizione del fabbricato. Abbiamo stabilito di dare inizio all’opera durante le feste, con scuole e asilo chiusi, per verificare la logistica e apporre gli eventuali correttivi prima delle riaperture delle attività scolastiche". E aggiunge pure le scuse per i possibili disagi che potranno verificarsi da domani, con la riapertura delle scuole. "L’obiettivo – aggiunge il primo cittadino – è quello di dotare il paese di un polo scolastico più efficiente e funzionale". Il cantiere di via Boretto potrà ospitare oltre 60 alunni della adiacente elementare, con possibilità di arrivare a 126 utenti col doppio turno. L’investimento è di 585 mila euro. Una struttura ritenuta necessaria per adeguare il servizio mensa alle esigenze. In caso di necessità, quando le scuole sono chiuse, la nuova struttura potrà diventare una sala civica. I lavori dovrebbero durare una decina di mesi.

Nelle foto, i lavori di demolizione e il progetto.

Antonio Lecci