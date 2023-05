Una nuova mozione consigliare per potenziare i servizi sanitari

Continuano a non convincere le rassicurazioni sul futuro della qualità dei servizi all’ospedale di Guastalla. E così dal gruppo consiliare "Avanti Guastalla", rappresentato da Francesco Benaglia (nella foto, medico di base in pensione) e Gianluca Soliani, arriva una nuova mozione che impegna il consiglio comunale, e in particolare i sindaci, "a far ripristinare e potenziare, nel più breve tempo possibile e comunque entro il 2023, l’attività e il ruolo dell’ospedale guastallese quale secondo polo sanitario del territorio reggiano, completando l’attuazione del Pal, con riapertura di punto nascite, pediatria e ostetricia".

Benaglia e Soliani chiedono pure che possa esserci lo "sblocco e l’accelerazione delle liste d’arresa per le visite specialistiche". La situazione legata all’accesso alle prestazioni sanitarie specialistiche appare ancora molto critica, con sempre più cittadini che lamentano tempi d’attesa molto lunghi per ottenere servizi nella sanità pubblica. "Mentre le stesse prestazioni nel privato – dicono i consiglieri di Avanti – prevedono tempi brevissimi per consulenza e trattamento".