Una nuova piazza a gradoni "Ricostruiremo l’antico cardo con viale Regina Margherita"

"L’idea è di creare un effetto-piazza alla fine di via Roma". Lo aveva anticipato Luca Vecchi in apertura, lo ha confermato Paolo Gandolfi. Il dirigente della pianificazione del Comune ha illustrato il secondo progetto relativo alla storica via reggiana, quello più importante: il Pnrr ha garantito 9 milioni, con la scadenza entro fine settembre per l’assegnazione dei lavori e entro il 2026 per il completamento.

"Questo è un appalto integrato – ha spiegato Gandolfi – chi dovrà occuparsene dovrà anche completare la progettazione nei dettagli visto che non sappiamo cosa si troverà nel corso dei nuovi scavi. Potrebbe esserci una strada romana lì sotto, chissà...". "Speriamo di no – ha ribattuto il sindaco". "Però potrebbe essere una grande sfida progettuale", ha sorriso l’architetto. Il confronto con i cittadini sul grande stralcio partirà dopo l’assegnazione dell’appalto, quindi dopo l’estate.

"Vorremmo ricostruire la continuità dell’antico cardo, ridare l’unità storica a via Roma e viale Regina Margherita. Da quando più di cento anni fa è stata costruita la ferrovia, la parte a nord è rimasta un po’ tagliata fuori, pur avendo case, strade e attività molto belle, propaggine del centro storico. Facendo una sopraelevata si danneggerebbe l’arco, quindi bisogna confermare il passaggio sotterraneo per andare oltre la circonvallazione e la ferrovia. Per renderlo più affascinante di quello di oggi, però, abbiamo pensato due soluzioni: una sarà l’apertura di un pozzo tra strada e binari per far arrivare luce naturale, l’altro fare in modo che i due imbocchi non siano scalette ma spazi pubblici, veri e propri luoghi. A nord sarà più stretto, mentre dalla parte di porta Santa Croce ci saranno uno spazio per esaltare gli archi e una piazza discendente, a gradoni, con elementi di verde. Sarà una specie di quinta, con aree per sedersi, una grande parete e degli spazi in cui potrebbero anche svolgersi spettacoli e proiezioni".

Alessio, uno dei residenti però si è mostrato scettico: "Potrà essere attrattivo uno spazio così vicino all’inquinamento ambientale, acustico e olfattivo della circonvallazione e della ferrovia?"

La scommessa sembra essere ambiziosa, ma la sfida è aperta.

Tommaso Vezzani