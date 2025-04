Una nuova sala didattica alla Pinetina

Al parco provinciale della Pinetina viene inaugurata questa mattina la nuova sala polivalente. Un’iniziativa che celebra l’apertura di uno spazio dedicato all’educazione ambientale, culturale e scientifica grazie alla collaborazione instaurata dal gruppo storico folkloristico Il Melograno Aps, che gestisce il parco dal ’24, col comitato territoriale Iren di Reggio che ha sostenuto il progetto.

La sala polivalente sarà un laboratorio interattivo dotato di materiali didattici, pannelli esplicativi e un tavolo sensoriale per favorire un approccio tattile ai reperti naturali e geologici tipici della zona. L’obiettivo è fornire ai visitatori, in particolare alle scuole, strumenti per un approfondimento pratico sui Gessi Messiniani, la flora e fauna locali.

m. b.