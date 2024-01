Una panchina gialla nel parco per Giulio Regeni

Una panchina a Scandiano per Giulio Regeni. A otto anni dal suo omicidio, il Comune di Scandiano (insieme ad Amnesty International) ha voluto commemorare Regeni intitolandogli una panchina gialla nel parco della Resistenza. Negli ultimi anni sulla balconata del municipio è stato esposto uno striscione che chiedeva verità sulla tragica vicenda. L’amministrazione ha però pensato di fare un ulteriore gesto per mantenere viva la sua memoria con un’installazione permanente. Il giallo è diventato il colore simbolo della battaglia della famiglia Regeni e di Amnesty che continuano a chiedere che sia fatta luce sulle vere circostanze del rapimento e dell’omicidio del giovane ricercatore. La cerimonia di intitolazione si terrà il 15 gennaio alle 18.30, nel giorno che sarebbe stato il 36° compleanno di Giulio, alla presenza di un rappresentante di Amnesty International. La vicesindaca Elisa Davoli spiega che il Comune "ha voluto ribadire l’importanza della libertà di ricerca in tutto il mondo oltre a continuare a chiedere verità e giustizia per il ricercatore friulano, ucciso in Egitto nel 2016. La panchina è però icona dell’impegno di tutta la comunità, tutte e tutti sono invitati a partecipare. La scelta di collocare la panchina in questo spazio verde pubblico, che è un luogo di aggregazione molto importante per gli scandianesi, nasce proprio dall’intento di catturare l’attenzione dei passanti e di far riflettere su tematiche fondamentali come, appunto, la tutela dei diritti". Gli attivisti del gruppo reggiano di Amnesty International sottolineano che la panchina è il simbolo di "un impegno preso otto anni fa: chiedere verità per Giulio Regeni all’Egitto".

Matteo Barca