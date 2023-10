Una ’panchina rosa’ per la prevenzione del tumore al seno

Oggi alle 16 si inaugura una nuova ’panchina rosa’ a Castelnovo Sotto, nell’ambito di una iniziativa legata alla compagna ’Lilt for Women-Nastro Rosa’ per informare e sensibilizzare sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce del cancro al seno. Alle 15 dai laghetti Camporanieri parte una camminata rosa, per un percorso di quattro chilometri, per arrivare al luogo dell’inaugurazione, con un rinfresco per i partecipanti, con volontari e autorità locali.