Una panchina rossa che dice basta

In occasione della giornata della donna, a Brescello è stata inaugurata una nuova panchina rossa, al parco delle scuole del paese. Presenti le autorità locali e numerosi studenti, ai quali è destinato in modo particolare il messaggio del contrasto alla violenza sulle donne. Inoltre, è stato organizzato un convegno sul tema della violenza di genere, con interventi di esperti nel settore come la psicologa Sara Brugnoli, l’avvocato Maria Larossa, forze dell’ordine, Marco Martani, procuratore di Treviso. Il convegno si è concluso con la testimonianza di Vera Squatrito, mamma di Giordana, vittima di femminicidio, uccisa all’età di 20 anni dal suo fidanzato lasciando una bimba di 5 anni. Inaugurata pure la mostra "Le parole delle donne" di Miriam Prosperi, nella sala espositiva del Museo "Brescello e Guareschi, il territorio e il cinema".