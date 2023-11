Una parata per la notte sulla disabilità

È la musica a rompere ogni barriera architettonica e culturale nei confronti della disabilità e della fragilità, in questa nona edizione di "Notte di Luce". L’appuntamento è sabato prossimo, in occasione della Giornata internazionale delle Persone con disabilità. E come sempre l’iniziativa è promossa dal Comune e da Farmacie comunali riunite, all’interno del progetto "Reggio Emilia Città senza barriere". Il tema scelto quest’anno è appunto "Musica": l’arte che per eccellenza non conosce barriere e che unirà tutti in un’unica grande orchestra. Il programma prevede una parata che alle 18 partirà dal teatro Municipale Valli per arrivare in piazza Prampolini, dove alle 18,30 ci sarà il tradizionale spegnimento delle luci. La piazza illuminata dalle sole candele sarà la cornice del concerto della Banda Rulli Frulli, con ospiti Mirko Casadei dell’Orchestra Casadei e il violinista Francesco Moneti dei Modena City Ramblers.

"Notte di Luce è un momento molto importante per Reggio Emilia, in cui torniamo a dire che le cose si possono vedere da un altro punto di vista – ha spiegato l’assessora Annalisa Rabitti. - Come ogni anno spegniamo l’illuminazione pubblica per far luce sulla fragilità e dire che le differenze possono essere risorse. Quest’anno ci aspetta una grande parata in cui suoneremo, cammineremo e balleremo insieme, ciascuna persona a suo modo, diventando un’unica orchestra composta da tanti suoni e ritmi diversi". All’iniziativa parteciperanno anche le bambine e i bambini delle Scuole primarie della città che hanno partecipato ad ‘Aspettando Notte di Luce 2023’, il percorso di educazione alle differenze che ha coinvolto alunni delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie. Stella Bonfrisco