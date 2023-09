Una passeggiata a Montecchio: Lambrusco, Parmigiano e altre tipicità

Focacce e lambrusco, torte ed erbazzone, sugo d’uva e salumI. Sono aperte le iscrizioni alla ’Magnalonga ed Montécc’ (8 ottobre), un evento che sposa una rilassante passeggiata non competitiva nella natura alla degustazione di vini, Parmigiano Reggiano e altre specialità enogastronomiche. Si terrà l’8 ottobre. Il percorso attraverserà le campagne montecchiesi e aiolesi, con i tipici prati stabili, alla scoperta della zona di produzione del re dei formaggi e delle cantine locali; inoltre si visiterà il centro storico di Montecchio con il Castello, la Chiesa Nuova e il Santuario della Beata Vergine dell’Olmo. Il percorso è adatto a chiunque sia abituato a camminare: 10 km senza dislivelli. I partecipanti saranno suddivisi in gruppi di 30 persone e dotati di apposite tessere, bicchiere e custodia a tracolla; verranno accompagnati da una guida. Le partenze sono previste ad intervalli di 15 minuti a partire dalle 9.30 e fino alle 11. La prenotazione è obbligatoria (tramite Whatsapp allo 3296022963 o per mail [email protected].