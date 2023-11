Una "passeggiata arrabbiata" per Giulia e una "camminata in rosso" per le donne

"Passeggiata arrabbiata". Si intitola così l’iniziativa organizzata per stasera (ritrovo alle 19 in piazza Prampolini) da Non Una di Meno in memoria di Giulia Cecchettin (foto) uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta che ha riacceso i fari sulla piaga dei femminicidi.

"Tutti alla ‘camminata in rosso’ di sabato. Anche per Giulia". È l’appello invece dell’assessora comunale alle pari opportunità Annalisa Rabitti che invita a partecipare alla manifestazione del 25 novembre (ritrovo in piazza Prampolini alle 11) nella giornata contro la violenze sulle donne. Giulia, tra l’altro, aveva il sogno una volta laureata (doveva festeggiare proprio nei giorni scorsi) aveva il sogno di studiare a Reggio alla scuola di fumetti.