Una passeggiata nella storia In piazza Casotti abitava il boia ’Via della corda’ era luogo di tortura

Ferragosto. La città deserta può essere l’occasione per una passeggiata alla scoperta dei luoghi e dei segreti sulle orme delle indicazioni del libro "L’ultima Reggio" edito da Antiche Porte.

Piazza Prampolini. Se questo spazio, al centro, ospitava una chiesa del VI-VII secolo, con abside poco dentro il portone del Duomo, un fosso (derivante dal Canale Maestro) ne lambiva la parte sud occidentale prima di tuffarsi a nord nella fossa della cittadella. Interessante poi è il fronte del municipio che noi oggi vediamo armonicamente lineare, ma che in origine non lo era affatto. Anticamente esso andava dal Torrazzo dei Peldeguerri (dove oggi c’è l’Ufficio del turismo) a quello dell’Arcidiacono, inizio via Arcipretura, dopo la torre e case private occupavano il lato prospiciente sulla piazza.

Il Boia e le carceri. Proseguendo in via Arcipretura, verso piazza Casotti, all’ultimo piano dell’ edificio giallo a sinistra, c’era l’abitazione del boia di Reggio, tale speciale “residenza” denominava la strada fino al 1852. La piazza, invece, era chiamata delle carceri proprio per la loro presenza nel retro del municipio; mentre quelle “religiose” sono testimoniate dalla grata della finestrella all’estremità lato sinistro del Duomo. E di fronte c’è via Palazzolo, conosciuta come via della corda proprio per i supplizi che, lì, somministrava il podestà.

Chiese scomparse. Guardando il teatro Ariosto, a sinistra, l’alto portico ricorda la scomparsa San Egidio, Zilio in reggiano. Le sue origini risalgono ad una vendita del 1244, già malandata alla fine del Trecento, fu restaurata dallo Zoboli nel 1458. Poi fu sede dell’Arte barbieri, flebotomi e medici; oggi c’è la biblioteca delle Arti. Poco oltre, in via Monzermone, il locale Rebeel è ospitato nell’antica S. Silvestro, risalente al 1174, garcia di granaglie dell’abbazia di Nonantola, si trovò dal 1671 nel bel mezzo del Ghetto e dovette “camuffarsi”.

Via e oratorio di S. Liberata. Aperta nel 1839, di fianco a piazza dell’Obelisco, questa via incornicia definitivamente il “nuovo” palazzo ducale e porta il nome di un oratorio del 1688, ma d’origine più antica. Oggi scomparso aveva anche un mulino. Porta S. Croce. Fu la prima è rimasta l’unica porta urbica che alcuni studiosi vorrebbero inizialmente collocata tra le vie S. Croce, Sessi e San Domenico. Nel 1199 diede il via alla prima cinta muraria; fu poi restaurata dal Duca Francesco V e ora attende la creazione di un “anfiteatro”, costosissimo e ritenuto anacronistico da molti…

