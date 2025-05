Una passeggiata per Benevelli

Si intitola “Tra Futurismo e Metafisica. Il Giro e l’arte di Benevelli” la serata in programma nel centro di Castelnovo Monti domani. Unirà il ricordo di uno degli artisti che più ha segnato con le sue opere gli spazi pubblici del paese, ed è considerato un grande esponente della scultura in primo luogo, ma è stato anche un pittore estremamente originale. Giorgio Benevelli era nato a Collagna il 3 maggio 1925, ed è morto nella sua casa di viale Enzo Bagnoli nel 2017, a 93 anni. Nel centenario della nascita si svolge una passeggiata serale alla scoperta delle sue opere visibili nel centro. Il ritrovo sarà alle ore 19.30 nel Parco pubblico accanto a Palazzo Ducale, in via Roma 12, dove si trova il Monumento alla Donna Partigiana di Benevelli: ci saranno ad accompagnare le visite ai monumenti letture a cura di Cecilia Antichi ed improvvisazioni musicali di Maddalena Boni.