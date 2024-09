Una passione di famiglia: "Porto l’antiquariato nel cuore del centro"

L’antiquariato è una passione che ha da sempre, trasmessale dal padre, esperto di mobili antichi e oggetti d’epoca, collezionista e restauratore dagli inizi degli anni Ottanta. Perciò Monica Toni, sassolese trasferitasi a Reggio Emilia, ha appreso dalla sua esperienza le migliori tecniche di restauro conservativo e la conoscenza dell’antico. Innamorata del centro storico reggiano, Monica ha preso una decisione importante. Quella di aprire un negozio in galleria Cavour, investendo energie e tempo, finalmente, nella passione di una vita. "Sono venuta a vivere in centro con la mia famiglia e ora ho la possibilità concreta di realizzare quello che è sempre stato un obiettivo personale e di lavoro – spiega Monica, che con questa nuova attività vorrebbe contribuire a migliorare il centro –. Mi ha dato una grossa spinta il bando comunale di febbraio 2024 a cui ho partecipato, lanciato proprio per incentivare l’apertura di nuove attività commerciali, iniziando gradualmente a cambiare il volto della città. Il mio progetto ha riscontrato un interesse molto positivo".

Toni, com’è andata l’apertura il 7 settembre?

"Sono soddisfatta, si è creato un bel giro di persone, anche grazie alla concomitanza di due eventi importanti che hanno richiamato gente in centro. Ma i bei segnali, oltre la sorpresa dell’inaugurazione, proseguono".

Come avviene la selezione degli oggetti e quali criteri adopera?

"I pezzi che più mi appassionano vengono scelti esclusivamente da me, in base al mio gusto personale, tramite una ricerca e una selezione accurate, seguendo la tendenza del momento che anche nel mondo dell’antiquariato varia a seconda della richiesta".

Nella sua galleria, oltre a un’accurata ricerca, vendita di complementi d’arredo, oggetti vintage e modernariato, darà spazio alla presentazione di mostre d’arte contemporanea. Chi sarà il primo ospite?

"Francesco Mercadante, fotografo che con la sua arte e la sua magia dei colori scatta immagini bellissime che catturano l’attenzione in modo travolgente. Sta ottenendo grandi riconoscimenti. Per me è un grande onore averlo in galleria".

Con quali parole proverebbe ad avvicinare un pubblico che non conosce l’antiquariato o l’antico?

"Penso ai giovani… Attrarre i giovani verso il mondo dell’antiquariato richiede un approccio che sappia coniugare tradizione e modernità. In un’epoca in cui i giovani sono sempre più attenti alla sostenibilità, all’unicità e alla storia dietro gli oggetti che scelgono per arredare i loro spazi, l’antiquariato offre un’opportunità perfetta per soddisfare queste esigenze. L’antiquariato è intrinsecamente sostenibile perché promuove il riuso e il recupero di oggetti che hanno già una storia e visto che i giovani amano connettersi con ciò che acquistano, nulla parla di più di un pezzo unico di antiquariato. Molti giovani sono attratti da uno stile di arredamento eclettico che combina elementi moderni e vintage e per questo motivo sono certa che si possono integrare pezzi di antiquariato in ambienti contemporanei, aggiungendo carattere e autenticità agli spazi. L’impegno è quello di costruire un ponte tra passato e presente, offrendo ai giovani non solo oggetti, ma pezzi di storia che possono vivere nuovamente in un contesto moderno e sostenibile".

Un suggerimento al nuovo sindaco per migliorare la vivibilità del centro storico?

"Per valorizzare e riqualificare il centro storico della città che soprattutto in alcune zone si trova in uno stato di abbandono e poco sicuro, come nel caso specifico della Galleria Cavour, è fondamentale e necessario, per tutelare la sicurezza dei cittadini da situazioni pericolose, riattivare e potenziare i controlli da parte della vigilanza dinamica dedicata".