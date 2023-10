Una pedalata a Correggio con Francesco Moser: un'esperienza unica nel centro storico

Una pedalata a Correggio insieme all’ex campione di ciclismo Francesco Moser. È accaduto nei giorni scorsi nell’ambito di una manifestazione benefica per raccogliere fondi destinati a un istituto religioso a Lugo di Romagna, gravemente danneggiato dall’alluvione dello scorso maggio. L’evento è stato organizzato dal circolo Anspi di San Martino Piccolo di Correggio. Il gruppo di ciclisti, insieme a Moser, è partito da corso Mazzini, in centro storico, per arrivare appunto a San Martino Piccolo.

L’ospite ha inoltre incontrato il sindaco Fabio Testi e gli assessori comunali, per un saluto. È seguita la presentazione del libro "Francesco Moser: un uomo, una bicicletta" e la cena di beneficenza il cui ricavato è destinato all’Istituto San Giuseppe, suore Figlie di San Francesco di Sales a Lugo, nel Ravennate. La scuola dell’ente religioso necessita infatti di interventi di ripristino degli ambienti, rimasti allagati.

Alla pedalata con Francesco Moser hanno preso parte anche alcuni appassionati ciclisti della zona (foto), che hanno avuto l’occasione di poter incontrare un personaggio che per molti anni ha avuto un ruolo di primo piano nel mondo dello sport internazionale.