’Una persona alla volta’. Il ruolo di Emergency spiegato agli studenti

In una sala Palatucci gremita, in questura, circa cento persone – in gran parte studenti delle scuole superiori di Reggio – ieri mattina hanno ascoltato le parole e i racconti di Simonetta Gola, direttrice della comunicazione di Emergency. L’incontro, intitolato ’Una persona alla volta’, traeva ispirazione dall’omonimo libro scritto da Gino Strada – fondatore e anima dell’associazione umanitaria – assieme alla stessa Gola, sua seconda moglie.

Un evento che ha rappresentato il secondo appuntamento della rassegna ’Conoscersi per comprendersi’, avviato dalla questura di Reggio Emilia per avvicinarsi alla cittadinanza e spiegare il ruolo della polizia anche in luoghi sensibili della città. "L’eredità che ci ha lasciato Gino? Sta principalmente nell’obiettivo di poter vivere in un mondo senza guerra, nell’idea che la guerra possa essere abolita come risoluzione dei conflitti. E anche nella convizione che le cose si possono cambiare – ha detto Simonetta Gola –. Di lui, scomparso nel 2021, credo che nel mondo oggi manchi principalmente la postura: il suo avere la schiena dritta e la sua credibilità nello schierarsi sempre contro ogni scontro armato, che alla fine non rappresenta altro che la morte di civili". Emergency, fondata nel 1994, da allora ha operato nei teatri di guerra di tutto il mondo, portando cure gratuite ai feriti da ogni lato dei confini.

"Oggi siamo impegnati in Ucraina, a Gaza e in Sudan", ha spiegato Gola. L’associazione, da quattro edizioni, ogni settembre, ha scelto la città di Reggio per svolgere il suo festival internazionale. E lo farà per altri due anni almeno. All’evento di ieri – moderato dalla giornalista Benedetta Salsi, capocronista del Carlino Reggio – erano presenti tutte le autorità civili e militari della città.

"Questa è stata una grande occasione anche sotto il profilo formativo per questi ragazzi", ha chiosato il questore Giuseppe Maggese.