Una petizione per ‘salvare’ il Secchi: "Preside, ripensate all’intitolazione"

Una mobilitazione da parte di scienziati, professori, geometri e varie personalità per salvare il nome di Angelo Secchi dall’intitolazione dell’omonima scuola accorpata all’agrario Zanelli. Tiene ancora banco la vicenda della ‘cancellazione’ del nome dello storico astronomo dell’800 deliberato dal consiglio d’istituto. Ieri è nata una sorta di lettera-petizione firmata da una trentina di persone, indirizzata alla preside Maria Sala. Tra i sottoscrittori figurano Silvia Grandi e Simonetta Secchi, discendenti della famiglia dell’astronomo, l’ex preside dell’istituto geometri, Giuseppina Bussi, l’ex vicario Paolo Mazzeranghi. Ma anche Lucio Angelo Antonelli (direttore osservatorio astronomico di Roma), i ricercatori Maria Carmen Beltrano e Federica Riguzzi (Ingv), Salvatore Sciortino e Ileana Chinnici (Inaf-osservatorio di Palermo), nonché Silvia Chicchi, Roberto Macellari e Riccardo Campanini (Musei Civici). E poi ancora ricercatori come Matteo Galaverni (Specola Vaticana), professori come Paolo De Bernardis e , Roberto Capuzzodolcetta (La Sapienza di Roma), Fabrizio Bonoli (Alma Mater di Bologna) e persino la già presidente della società astronomica italiana Ginevra Trinchieri.

"Lo storico istituto tecnico – attacca la missiva – si avvia a perdere nella sua intitolazione il nome di Angelo Secchi, portato per oltre 140 anni, dal 1884, come tributo e memoria del grande scienziato reggiano. Per primo utilizzò sistematicamente l’analisi della radiazione luminosa degli astri, tramite la spettroscopia, arrivando a riconoscere alcuni degli elementi chimici costitutivi delle stelle. Per questo è universalmente considerato il padre dell’Astrofisica. Fondò nello Stato Pontificio, il primo moderno servizio meteorologico nazionale. Partecipò a Parigi alle riunioni della Commissione per la definizione del metro campione. Questi sono solo alcuni aspetti che fanno di Padre Angelo Secchi una personalità di spicco internazionale, del quale vorremmo mantenere viva la memoria. A queste iniziative saremmo pronti a offrire la nostra collaborazione con conferenze e lezioni rivolte alla città e agli studenti dell’Istituto. Vorremmo pregarla di portare a conoscenza del Consiglio di Istituto la nostra proposta di mantenere il nome di Angelo Secchi al fianco di Antonio Zanelli".

Tra i firmatari c’è anche Giangiacomo Papotti, membro dell’ordine dei geometri, il quale invece propone di dare la parola per la decisione agli studenti reggiani. "Quella di cancellare il nome di Secchi è una scelta divisiva perché discriminante verso i ragazzi. Perché creare tutto questo? Per un po’ di carta intestata da cambiare? I nostri studenti si devono sentire tutti uniti in una grande ed unica famiglia, senza campanilismi di sorta".