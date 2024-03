Una piazza dedicata a Giuseppe Di Matteo, ucciso dalla mafia

Casalgrande dedica un piazzale al piccolo Giuseppe Di Matteo, ucciso dalla mafia. Doppio appuntamento all’insegna della legalità il 20 e 21 marzo a Casalgrande in occasione della giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Il 20 marzo alle 21, al teatro De André, serata con il fratello di Giuseppe di Matteo, Nicola. L’iniziativa, che fa parte del ciclo ‘Le vie della legalità’, vedrà, dopo i saluti del sindaco Giuseppe Daviddi, anche la presenza di Calogero Paci (procuratore della Repubblica di Reggio), il prof. Nicolò Mannino (presidente del Parlamento della legalità internazionale), Giuseppe ‘Pippo’ Giordano (ex ispettore Dia) e la scrittrice Laura Caputo. A condurre le interviste sarà il giornalista Luca Ponzi. Iniziative il 21 marzo tra cui l’inaugurazione dalle 12.15, davanti alle scuole medie, di piazzale ‘Giuseppe Di Matteo’.