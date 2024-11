Una piazza piena per i diritti. Striscioni, colori e slogan: "Vogliamo essere vive e libere"

Una accanto all’altra in piazza Prampolini, dalle più giovani, ancora bambine, alle più adulte, le donne reggiane si sono date appuntamento in piazza Prampolini per condividere pacificamente e fieramente ideali, lotte, emozioni e pensieri al culmine di una giornata fondamentale per la libertà, e la liberazione dalla stigmatizzazione culturale e sociale, delle donne. Ieri 25 Novembre, alle 18, le associazioni Nondasola, Nonunadimeno e Collettivo Matilde hanno preso la parola in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, al grido di "Ci vogliamo viv*, ci vogliamo liber*".

Un evento promosso insieme a Cgil e Spazio donna, che ha predisposto anche una raccolta firme all’attenzione del sindaco per avere un luogo fisico dove discutere di questioni e tematiche femminili.

"Non ci faremo dire da nessuno chi siamo e come dobbiamo essere – dice al microfono una rappresentante di Cgil nel presidio dedicato – in un momento politico in cui il ruolo della donna rischia di essere relegato alla mera funzione riproduttiva, in cui vigono clamorose differenze contrattuali che ne limitano i percorsi di carriera e confermano una diversa distribuzione del lavoro di cura in ambito famigliare, determinando una ricaduta sfavorevole per le donne nei trattamenti pensionistici. Povere mentre lavoriamo e quando saremo in pensione".

Cgil attacca la perdurante differenza di salario – le donne tuttora pagate il 40% in meno dei colleghi uomini – e il basso potere contrattuale femminile, che ancora costringe moltissime di loro ad abbandonare il posto di lavoro alla nascita del primo figlio. "Perché la mia libertà ti fa paura?", "Più consultori uguale più prevenzione", "Solo sì è sì" e "No alla vittimizzazione secondaria nei tribunali" si legge nei cartelli e manifesti che molte scelgono di indossare, esibire, e non da sole, dal momento che arrivano insieme a compagni, mariti, padri, figli. A loro, soprattutto, sono rivolte le richieste di vicinanza, di appoggio nella propria lotta, attraverso una giusta e necessaria alzata di voce e le proteste, cercando una necessaria condivisione e sensibilizzazione dei maschi al problema del patriarcato, degli abusi e delle violenze spesso perpetrate fra le mura domestiche. Fino alla tragedia dei femminicidi. "Non bisogna additare gli stranieri, spesso a macchiarsi di tali crimini sono gli italiani", gridano. "Siamo qui per ribadire il diritto all’autodeterminazione del proprio corpo, della propria integrità fisica e morale, del proprio futuro per le donne e tutte le persone".

Lara Maria Ferrari