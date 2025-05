Una piccola New Orleans. Grande jazz ad Albinea

Grandi nomi per l’edizione 2025 di Albinea Jazz, che quest’anno compie 38 anni.

Tre i concerti in programma: il 19 luglio al parco dei Frassini, il 21 e il 23 luglio nel parco di Villa Arnò. Nell’anteprima di sabato 19 luglio, alle 21.30, al Parco dei Frassini, si esibirà Alessandro "Asso" Stefana. Chitarrista, compositore e polistrumentista, intreccia folk, sonorità cinematografiche e ambient in trame sonore di intenso fascino. Lunedì 21 luglio, alle 21.30, nel parco di Villa Arnò salirà sul palco il "James Carter Organ Trio". composto da James Carter (sassofoni), Gerard Gibbs (organo) e Alex White (batteria). Polistrumentista specializzato nel sax tenore, James Carter si è sempre prodotto in performance potenti ed energetiche.

La chiusura di mercoledì 23 luglio avrà protagonista la "Mike Stern Band" che si esibirà, alle 21.30 a Villa Arnò. L’ensemble è composta da Mike Stern (chitarra), Leni Stern (chitarra, n’goni e voce), Bob Franceschini (sax tenore), Jimmy Haslip (basso elettrico) e Dannis Chambers (batteria). Con una carriera che abbraccia cinque decadi, con numerose nominationalbinea ai Grammy, Mike Stern si è affermato come uno dei principali chitarristi e compositori jazz e fusion della sua generazione.

La kermesse è stata presentata dalla sindaca di Albinea Roberta Ibattici, il direttore Artistico Vilmo Delrio, Andrea Malagoli di Reggio Iniziative Culturali, la responsabile settore Cultura Federica Franceschini e il rappresentante dell’associazione Acid Tank Evgueni Altovski, che si sono occupati dell’organizzazione del festival.

I biglietti sono già disponibili in prevendita su www.vivaticket.com Tutte le informazioni su www.albineajazz.it

Stella Bonfrisco