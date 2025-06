Una piccola spia per ritrovare tutto

I dispositivi GPS sono oggetti, di ingombro sempre minore, che permettono di tracciare e localizzare beni preziosi. Come funzionano?

Questi dispositivi ricevono segnali dai satelliti e calcolano la posizione esatta dell’oggetto. L’informazione viene poi trasmessa a un’applicazione mobile o a un sito web dedicato.

Sono utilizzati per rintracciare oggetti smarriti come chiavi, animali domestici, valigie ma – applicati in genere a biciclette, moto e auto – anche per recuperare in fretta, grazie le forze dell’ordine, beni rubati.