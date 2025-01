Una pietra d’inciampo per Cattania

Diverse le pietre d’inciampo posate in questi giorni anche nella Bassa. A Guastalla la cerimonia si è svolta davanti alla casa di Alfonso Cattania, in via Trieste, in centro storico, in ricordo di un concittadino deportato in un lager nazista, dove è deceduto. Quella posata in via Trieste è la nona pietra d’inciampo presente sul territorio di Guastalla. Le altre si trovano, sempre in centro storico, davanti a palazzo Ducale quella dedicata a Fermino Toniato, in via Martiri di Belfiore quella in ricordo di Gildo Cani. Poi ci sono le pietre posate nelle frazioni: in memoria di Ivo Carra (via Cavallo), Gino Benatti (via Portamurata), Alfredo e Alfonso Nosari (a Tagliata), Guido Riva (a San Martino), Aldo Giuseppe Munari (via Confine).

Con l’installazione di ormai oltre centomila pietre di inciampo in centinaia di Comuni, queste rappresentano più vasto monumento antifascista in tutta l’Europa. A fine gennaio 2025, solo nel Reggiano, si conteranno 136 pietre d’inciampo in ventiquattro Comuni. Si tratta di piccole targhe in ottone collocate, a scopo commemorativo, sul marciapiede davanti all’ultima abitazione dalle persone decedute. Un cubo d’ottone incastrato nell’asfalto, pensato per fare inciampare simbolicamente il passante e fargli porgere lo sguardo al suolo, dove si trovano i dati anagrafici del ricordato.

Da ieri, proprio a Guastalla, è iniziata l’operazione di pulizia delle pietre situate sul territorio locale. Per informazioni è possibile contattare l’ufficio cultura, telefonando al numero 0522-839456. Inoltre, sabato 1 febbraio l’assessore comunale Fiorello Tagliavini accompagnerà il pubblico in una visita guidata alla sinagoga e al ghetto ebraico locale, con ritrovo alle 15,30 a palazzo ducale e partecipazione gratuita.

Antonio Lecci