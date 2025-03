Una pietra d’inciampo per le donne. L’idea dello studente Matteo: "Tutti siamo contro le violenze"

Sono note le "pietre d’inciampo" che ricordano i luoghi in cui avevano vissuto persone vittime della barbarie nazifascista, assassinati o morti in campi di lavoro e di concentramento, durante la seconda guerra mondiale. Ma una "pietra d’inciampo" può anche ricordare le vittime di violenze più "moderne", quelle che ancora insanguinano la nostra società: come le vittime di femminicidio.

E ieri mattina, nella Giornata della donna, una "pietra d’inciampo" di colore rosso (proprio come il simbolo della lotta alla violenza sulle donne) è stata deposta in piazza Matteotti, in centro a Guastalla, accanto alla panchina rossa che ricorda la lotta contro la violenza alle donne.

L’idea è nata da un ragazzo di nome Matteo, che due anni fa, ancora alle elementari, partecipando alla posa di una "pietra d’inciampo" a cura dell’Anpi, ha pensato: "Perché non dedicare una pietra anche alle vittime di femminicidi?".

C’è voluto del tempo. E ora Matteo, che nel frattempo frequenta la seconda media, ha visto finalmente realizzare il suo progetto.

Ieri mattina all’ombra del Campanone, un folto gruppo di studenti, con insegnanti e autorità locali, ha partecipato alla posa della "pietra d’inciampo" rossa, che evidenzia come "Tutti siamo contro la violenza alle donne". È stato lo stesso Matteo a consegnare la pietra all’operatore che l’ha fissata nel terreno, accanto alla panchina rossa.

"È stata raccolta l’idea di questo ragazzo, giudicata con favore anche dall’Anpi. Credo che Guastalla diventi il primo Comune in Italia a realizzare questa operazione, abbinando il contrasto alla violenza contro le donne alla posa delle pietre d’inciampo. Ci auguriamo che Guastalla – ha dichiarato il sindaco Paolo Dallasta – possa diventare un esempio per molti altri Comuni in Italia".