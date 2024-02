Una pietra per ricordare la vita di un deportato

L’ultimo giorno di gennaio, grazie alle ricerche di Istoreco, il Comune di Vetto, le scuole, gli enti locali e i parenti hanno potuto ricordare Domenico ‘Mario’ Giansoldati, 21enne originario di Rosano di Vetto, deportato nel campo di Kahla, in Turingia, dove è morto nel dicembre 1944.

Quella di Giansdoldati è una triste storia come tutte le storie dei militari italiani di quell’epoca: i parenti dei morti di Kahla, oggi possono contare su un luogo e un oggetto pensati per la memoria. Nella mattinata di mercoledì 31 gennaio, a Rosano di Vetto si è infatti tenuta la posa della pietra d’inciampo dedicata a Domenico ‘Mario’ Giansoldati, parte del lungo ciclo provinciale che in questo 2024 porterà alla sistemazione di altre 22 pietre, i piccoli monumenti collettivi per le vittime del nazismo collocati nell’ultimo luogo in cui queste persone, morte di stenti, hanno vissuto libere.

Domenico ‘Mario’ Giansoldati classe 1923, originario del comune di Vetto, era stato arruolato come migliaia di altri giovani nel Regio Esercito al momento dell’entrata dell’Italia nella seconda guerra mondiale. Poi passato ai Reali carabiniere, rimane impegnato nell’arma fino all’armistizio dell’8 settembre 1943, quando decide di tornare in montagna. Per i primi mesi, opera ancora come carabiniere in servizio nel comune di Vetto, poi come tanti altri suoi coetanei, visto come andavano le cose, si è dato alla latitanza, però senza arruolarsi nei partigiani come facevano altri giovani. Nella primavera del 1944 le truppe tedesche, incalzate da un lato dal fronte alleato e dall’altro dalle formazioni partigiane, i tedeschi diedero corso ad estesi rastrellamenti sull’Appennino reggiano con conseguente arresto di tutti gli uomini.

Il 3 agosto 1944 anche Domenico ‘Mario’ Giansoldati viene catturato dai militari tedeschi, non come disertore ma come privato cittadino all’interno dell’enorme rastrellamento organizzato per procurare schiavi per le fabbriche tedesche. Molti vennero subito rinchiusi nel Teatro Bismantova di Castelnovo Monti e poi tutti spediti nel campo di lavoro, o meglio di concentramento di Kahla, in Turingia (Germania). Lì c’era una fabbrica di produzione di materiale bellico dove gli internati lavoravano in condizioni durissime, tra violenze e mancanza di cibo, e senza protezione dai bombardamenti. Centinaia di prigionieri morirono e tra loro anche Domenico ‘Mario’ Giansoldati, morto il 22 dicembre 1944. Ben 29 di quei ragazzi sono oggi ricordati da pietre d’inciampo nei comuni diCastelnovo Monti, Toano, Villa Minozzo, Baiso e adesso anche Vetto.

Settimo Baisi