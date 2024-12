Una pioggia d’oro per la Nakayama. Alla Spezia conquista 80 podi

Nakayama sugli scudi al Trofeo Kurisumasu, gara nazionale andata in scena a La Spezia con la partecipazione di oltre 500 atleti provenienti da tutta la penisola: con ben 80 podio all’attivo, infatti, la società cittadina è risultata la più medagliata tra quelle partecipanti, per la gioia dei maestri Loris Guidetti e Loretta Gabrielli, presenti al seguito di un plotone composto da 57 atleti e 17 coppie. Nel kata individuale hanno conquistato la medaglia d’oro Eleonora Belfanti Prodi, Riccardo Mauta, Youseff Shanab, Noemi Braghiroli, Stefania Popa, Giovanni Guidetti, Sara Caspani, Stefano Anzellotti, Erica Prodi, Luciano Azzarello; nella gara a coppie, invece, sono saliti sul gradino più alto del podio Noemi Braghiroli e Riccardo Mauta, Logina Shanab e Jana Ajjouti, Noemi Angius e Maurizio Montanari, Giovanni Guidetti e Samuel Angius, Erica Prodi e Stefano Braghiroli. Nel kumite individuale, infine, primato in cassaforte per Michele Davolio, Maurizio Montanari, Gaia Domini, Andrea Cardinali, Letizia Signori, Tatiana Grygoreanu, Giovanni Guidetti, quest’ultimo peraltro autore di uno splendido "triplete".