Una pista polivalente per gli studenti

A Rubiera sono iniziati i lavori per la costruzione di una nuova pista polivalente al plesso della scuola primaria ‘De Amicis’. L’intervento è eseguito dal Comune. "In questi anni – spiega il sindaco Emanuele Cavallaro – si sono moltiplicate le richieste di avere spazi per fare lezione all’aperto, anche per i più piccoli. E’ una delle eredità positive dell’epoca della pandemia. Per questo siamo intervenuti nelle aree cortilive di diverse scuole realizzando aule all’aperto, gazebo e altri spazi. Nelle scuole primarie, poi, è arrivato stabilmente il potenziamento dell’insegnamento dell’educazione fisica: la realizzazione di questa struttura è prima di tutto una risposta a questa nuova esigenza".

In particolare il progetto prevede la concretizzazione di una pista in materiale sintetico, ricavata tra i filari di alberi esistenti, che possa essere utilizzata anche quando il prato risulterebbe impraticabile a causa della pioggia e del fango. I ragazzi avranno così uno spazio dove correre, giocare e praticare attività sportiva direttamente a scuola, senza doversi trasferire verso impianti o palestre esterne.

"L’importo dei lavori si aggira sui 50mila euro: cifra totalmente coperta da un finanziamento del Pnrr – sottolinea il primo cittadino Cavallaro –. Speriamo sia un buon aiuto per la qualità della didattica delle bambine e dei bambini che studiano in quella che è la scuola più storica del capoluogo". La fine lavori dovrebbe arrivare entro marzo. "La pista è naturalmente pensata prima di tutto per correre vista la sua conformazione. Tuttavia la superficie sarà realizzata con un materiale sintetico utile anche a praticare altri tipi di attività sportiva. Avere la possibilità di giocare e fare educazione fisica direttamente all’interno del plesso scolastico significa non doversi trasferire, a piedi o con lo scuolabus, presso le palestre o il campo di atletica con conseguente perdita di tempo prezioso per l’attività didattica. Pensiamo poi anche alla scuola del futuro in cui sempre più probabilmente l’orario si contrarrà su meno giorni la settimana, ma con attività anche nel pomeriggio. Avere la possibilità di fare attività all’aperto è fondamentale". Il giardino della De Amicis è oggi già popolato di attrezzature, ma mancava di una superficie sportiva che si coniuga con la riorganizzazione della sicurezza degli spazi di entrata e uscita degli studenti in uso all’inizio di quest’anno scolastico.

Matteo Barca