"Una proposta responsabile per la tutela delle retribuzioni"

"Una proposta responsabile per la sostenibilità delle imprese e la tutela delle retribuzioni". Ad assicurarlo è Confindustria Ceramica (in foto la sede) intervendo nelle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. L’associazione ritiene che l’industria italiana della ceramica garantisce "un’occupazione stabile e di qualità: oltre il 98% dei lavoratori delle imprese associate a Confindustria Ceramica sono impiegati con contratti a tempo indeterminato". ll settore "si distingue per i significativi livelli di retribuzione e per l’ampia diffusione della contrattazione integrativa che coinvolge oltre il 90% delle imprese". Emerge che la contrattazione e le buone relazioni industriali hanno "governato le trasformazioni che hanno ciclicamente interessato l’industria ceramica. In questa direzione i rinnovi dei Ccnl che si sono succeduti nel tempo hanno saputo coniugare la tutela delle retribuzioni e la competitività internazionale delle nostre aziende che con continui investimenti sono sempre più impegnate negli ambiziosi obiettivi della transizione energetica e ambientale". Confindustria Ceramica spiega che le trattative per il rinnovo dell’attuale Ccnl, superato il decimo mese dalla scadenza, hanno "dovuto e devono affrontare sfide complesse. Da un lato si svolgono in un contesto di crisi di mercato, con un calo stimato del 20% dei quantitativi venduti che ha purtroppo determinato nel comparto piastrelle, tra la fine del 2023 e i primi mesi del 2024, un ricorso agli ammortizzatori sociali per oltre 6.000 lavoratori. Dall’altro devono dare una risposta, che è giusto notare si sta troppo protraendo nel tempo, al potere d’acquisto delle retribuzioni, particolarmente colpito dal picco inflattivo dello scorso anno". Per tentare di conciliare queste opposte esigenze "abbiamo formulato una proposta economica che, unitamente a una cospicua una tantum per tenere conto dei ritardi del negoziato, preveda un incremento economico significativo e in linea con le soluzioni individuate insieme alle organizzazioni sindacali per rinnovare i Ccnl 2016 e 2020. Tali rinnovi hanno sempre superato l’andamento dell’inflazione". La proposta, oltre all’aspetto economico, comprende risposte specifiche alle "richieste normative che ci sono state presentate come il qualificante inserimento di nuovi profili professionali. Il nostro obiettivo resta quello di individuare punti di equilibrio sostenibili".

Matteo Barca