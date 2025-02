Una quercia in memoria di Bonazzi. Ex agente e amante della natura

Una quercia messa a dimora ieri mattina nel ricordo di Walter Bonazzi, a lungo agente di polizia locale a Guastalla, ma anche fondatore dell’associazione Guastallambiente, dedicandosi con grande impegno alla valorizzazione dell’ambiente e alla tutela della natura. Accanto alla quercia, piantata nel parco pubblico di fronte alle scuole superiori di via Sacco e Vanzetti a Pieve, è stata collocata una targhetta che ricorda la figura di Walter. Presenti anche i familiari, con la moglie Loretta Cagliari, i figli Cristian e Devis, l’assessore comunale Chiara Lanzoni, i promotori dell’iniziativa Elena Rossi e William Castagnetti, diversi attivisti di Guastallambiente, amici ed estimatori di Walter. I familiari di Bonazzi, visibilmente commossi, hanno voluto ringraziare per questa iniziativa. Dando inoltre appuntamento alla prossima festa di Naturambiente, organizzata a Guastalla dall’associazione fondata da Bonazzi e fissata per il 6 aprile prossimo in centro storico, con numerosi eventi legati al mondo della natura.

a.le.