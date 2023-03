Una raffica di acquisizioni fino in Germania

"Le acquisizioni definiscono la nostra strategia aziendale in modo determinante. Dal punto di vista dell’apertura di nuovi mercati e da quello della diversificazione della nostra capacità di attrarre clientela". E’ questo un ulteriore elemento chiave che ha determinato la crescita imperiosa di Cellularline negli ultimi anni: "Con la Svizzera Skross siamo entrati nel settore degli adattatori aumentando in modo fortissimo la nostra presenza nel mercato del travel reatail, che per noi è molto importante – spiega Alessio Lasagni –. Con le spagnole Cover Lab e Allogio, invece, abbiamo voluto darci una dimensione più improntata alle e-commerce attraverso la personalizzazione e vendita delle cover dei cellulari, tutte acquistabili via internet". Ma è con l’incorporazione delle tedesche Peter Jackel e l’accordo con MediaMarkt (conosciuta in Italia col brand MediaWorld) che all’azienda si sono spalancate le porte del mercato teutonico: "Con la prima, acquisiamo un’azienda storica di alto valore reputazione, oltre a ‘metterci in casa’ più di 10 milioni di fatturato annuo – conclude il Responsabile marketing di Cellularline -. Con la seconda entriamo fortemente nel mercato della grande distribuzione di accessori per telefonia, allargando in modo virtuoso e significativo i nostri canali di vendita in Germania". Ni. Bo.