Una Reggiana dottor Jekyll e mister Hyde. Se giocasse solo al Giglio sarebbe da playout

"Dovrebbero studiarci i migliori scienziati del mondo…". Ripartiamo da questa frase di mister Alessandro Nesta nel post gara di sabato, ovvero dopo il kappao interno per 2-0 col Cittadella. In effetti quella della Reggiana è una stagione dalle due facce, e un aspetto spicca su tutti: in casa è da retrocessione, in trasferta è da playoff. Guardando alle classifiche delle sole gare in casa e a quella delle sole trasferte, i granata sono la squadra che tra le due graduatorie registra lo sbalzo più ampio: ben dieci posizioni. In trasferta ha il settimo rendimento al pari del Palermo (24 punti), in casa è diciottesima, terz’ultima con 16 punti, meglio solo di Feralpisalò (13 punti) e Lecco (11). In casa il Palermo prevale per una migliore differenza reti, quindi la Reggiana nella classifica delle partite in casa sarebbe ottava. Considerando il diciottesimo posto in trasferta, lo scarto è, come già detto, di ben dieci posizioni: nessuno presenta una differenza tale. Si avvicina solo il Bari che in casa sarebbe 9° con 22 punti, mentre fuori casa è 18° con 13 punti, quindi nove posizioni di differenza.

Certo, le classifiche "casa" e "trasferta" sono utili soltanto ai fini statistici, e vale ciò che hanno ripetuto spesso giocatori, allenatore e dirigenti: i tre punti valgono sempre tre che siano ottenuti in casa o fuori, però rimane il rammarico perché se all’ottimo rendimento esterno la Reggiana avesse unito un cammino casalingo almeno da metà classifica, sarebbe sicuramente già salva (e non solo...). Tornando ai numeri: nelle 32 giornate disputate la Reggiana è 11° e ha fatto 40 punti, con 8 vittorie (meno ne hanno fatte solo Spezia , Bari e Ascoli con 7 e Lecco con 5), 16 pareggi (primato assoluto) e 8 sconfitte (ne hanno colte meno soltanto le prime tre della classe, Parma con 4, Como e Cremonese con 7).

"Siamo una squadra strana", ha spesso detto il centrocampista Alessandro Bianco. Il succo è sempre lo stesso: troppi pareggi, poche vittorie ma anche poche sconfitte. I gol fatti sono 34, quelli subiti 37. Ancora numeri: in casa i granata hanno giocato 16 gare, vincendo solo due volte, ed è il peggior dato in assoluto di tutta la Serie B. Dieci i pareggi (anche questo è un "unicum"), quattro le sconfitte. I gol fatti sono 14: i granata hanno il peggior attacco interno della B. I gol subiti sono 19. Andiamo alle trasferte: sedici partite fatte lontano da Reggio, con 6 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte.

I quattro kappao esterni sono un gran bel numero: fuori casa ne hanno perse di meno solo Parma, Cremonese e Modena con tre. I gol fatti sono 20, i gol subiti 18. È coerente il Lecco, prossimo avversario (si gioca sabato in Lombardia alle 16.15): è ultimo sia in casa, sia in trasferta, e, infatti, è fanalino di coda anche nella classifica "reale".