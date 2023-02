"Una rete di piste ciclabili per connettere tutte le frazioni"

Iniziano in via Lenin i lavori per la realizzazione dell’ultimo stralcio della pista ciclopedonale Quattro Castella-Bibbiano, un intervento co-finanziato per il 50% dalla Provincia, e del valore complessivo di 130mila euro. Intanto in consiglio comunale passa l’interrogazione del consigliere di minoranza Natale Cuccurese (Bene Comune) che chiedeva di potenziare l’illuminazione nella pista ciclopedonale di via Goya, insufficiente e oggetto di vandalismi. La nuova pista è stata già quasi tutta realizzata: deve essere ora costruito l’ultimo tratto, 250 metri, in via Lenin i cui lavori sono iniziati e la cui conclusione è prevista per marzo. In concomitanza con i lavori verrà interrata la linea di media tensione a fianco della strada. "Si tratta di un intervento importante – dichiara Elisa Rinaldini, assessore ai lavori pubblici – Il nostro obiettivo è quello di arrivare a creare una rete di piste che metta a sistema tutte le nostre frazioni, collegandole con infrastrutture sicure. I prossimi interventi riguarderanno Roncolo e Rubbianino, due opere che riteniamo strategiche e importanti". La pista di via Goya, che si snoda tra Boschi e le scuole elementari di Puianello, era stata terminata nel maggio 2022 ma era priva di illuminazione pubblica. Nell’interrogazione Cuccurese spiega che solo nel dicembre 2022 sono stati installati 3 lampioncini dell’altezza di 40 centimetri, che ovviamente si sono rivelati insufficienti provocando le lamentele dei cittadini. Si chiedeva dunque se erano previsti miglioramenti. Il sindaco Alberto Olmi ha risposto che "l’obiettivo era di fare una pista non illuminata a giorno per non ‘denaturare’ la qualità ambientale dei campi circostanti. Il test fatto con queste lampade non ha dato risultati favorevoli. La soluzione che stiamo adottando è di installare pali di 4 metri con corpi illuminanti che puntano verso il basso con 3-4 metri di diametro della zona illuminata, e che garantiscano risparmio energetico. L’ufficio tecnico è al lavoro". Il consigliere si è detto soddisfatto della risposta.

Francesca Chilloni