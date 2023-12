Una rete per la giustizia contro la violenza sulle donne: l’iniziativa

Si è svolto un tavolo di confronto e riflessione su "Una rete per la giustizia", un approfondimento sul tema della violenza maschile contro le donne. Ha interessato il territorio della Bassa Reggiana, con un incontro ospitato al teatro di Guastalla. Sono intervenuti anche operatori sanitari, sociali e delle forze dell’ordine, direttamente impegnati ad affrontare il grave fenomeno. Nell’incontro è emerso il lavoro di rete che si sta cercando di costruire nella Bassa, partendo da un protocollo siglato tre anni fa tra Azienda Usl, servizi sociali, polizia locale, carabinieri e associazione Nondasola. Si tratta di un documento tecnico-politico che impegna nell’attivazione di un tavolo interistituzionale che possa fungere pure come formazione affinché gli operatori possano dare risposte sempre più coordinate ed efficaci e perché le donne possano fidarsi delle istituzioni e sentirsi libere di scegliere. Altri obiettivi del tavolo sono: coordinare le iniziative sul territorio in tema di contrasto alla violenza maschile sulle donne, attivare tavoli paralleli di confronto operativo, sistematizzare una raccolta di dati significativi sul fenomeno della violenza maschile sulle donne nelle relazioni di intimità. L’incontro si è concluso con lo spettacolo teatrale "Amorosi Assassini, facciamo finta di niente, dai..." dell’attrice Valeria Perdonò, coinvolgendo direttamente anche il pubblico.