Una retrospettiva sull’arte post bellica alla Spallanzani

Si inaugura oggi alle 18, alla galleria Spallanzani di Barco di Bibbiano, in piazza 25 Aprile, una retrospettiva dedicata all’arte reggiana del Dopoguerra. La mostra presenta 35 opere di artisti reggiani. Il progetto matura nel 2022, quando a sei artisti del territorio in cerca di uno spazio espositivo, viene indicata una galleria a Barco gestita da Arci. Il luogo cresce fino a diventare lo Spazio Arte Spallanzani, frutto del recupero promosso dal Comune in un’ex scuola dei primi del ‘900. L’esperienza ha indotto il presidente di Arci Domenico Costi, a proporre la direzione della galleria all’artista e insegnante Jana Troìa. Mostra fino al 15 ottobre (orari: sabato e domenica, 10-12 e 16-19).

