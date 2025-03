Una riserva naturale a Corte Valle Re

La riserva naturale dei Fontanili di Corte Valle Re è un’area protetta di 37 ettari, a metà strada tra Reggio Emilia e Parma. Rappresenta uno degli ultimi esempi di risorgive di pianura, i cui laghetti che ne caratterizzano il paesaggio derivano dalla risalita in superficie di acque profonde che, in prossimità della pianura, incontrano terreni impermeabili. Le acque sono limpide, perché filtrate dal sottosuolo e mantengono tutto l’anno una temperatura compresa tra gli 11° e i 17°. Questo favorisce la presenza di una vegetazione ricca e rigogliosa, di cui l’ontano nero, il salice e la canna di palude sono i rappresentanti più significativi. La fauna vede la presenza di interessanti specie di anfibi e di volatili affascinanti, come il germano reale e l’airone bianco. Il periodo che regala maggiori soddisfazioni è quello tra aprile e ottobre. Christian Melloni

e Diego Brugnoli

Classe IIA