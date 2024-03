Una rotonda sulla Statale 63. La mozione di ’Casina Sicura’

Il gruppo consiliare di minoranza ‘Casina Sicura’ ha chiesto mediante mozione, accolta favorevolmente e discussa in Consiglio comunale l’altra sera, la realizzazione di una ‘rotonda’ sulla statale 63 del Valico del Cerreto, all’imbocco della strada per la frazione di Paullo, per motivi di sicurezza stradale. Con la mozione i consiglieri di minoranza Barbara Incerti, Anna Fornili, Giovanni Mistrali e Sara Tosi, segnalano al sindaco Stefano Costi e alla giunta l’importante raccordo che la statale 63 rappresenta per tutta provincia e per la montagna reggiana, asse fondamentale che collega la città ai luoghi più periferici dell’Appennino e permette a un numero cospicuo di pendolari di raggiungere la città di Reggio Emilia e ai villeggianti i luoghi turistici. Considerato che provengono diverse segnalazioni da parte dei cittadini residenti soprattutto nella frazione di Paullo che conta più di 800 abitanti (427 famiglie), sulla pericolosità del collegamento con la SS63, una delle frazioni del comune di Casina più popolate, che quotidianamente molti utenti percorrono un punto pericoloso nel tratto in cui via Ciolla si immette in via della Repubblica (statale 63) dove il Rivale e il muretto a lato della carreggiata limitano drasticamente la visuale creando una situazione di pericolosità; inoltre la presenza di un rettilineo senza rispetto dei limiti di velocità, rende ancora più pericolo il raccordo. La sequenza di incidenti anche gravi impone una soluzione urgente, non basta la collocazione di uno specchio parabolico. Pertanto i consiglieri di minoranza chiedono al Consiglio e alla giunta di analizzare con urgenza la suddetta situazione, ricercando soluzioni tecnicamente possibili e adottare i provvedimenti necessari volti ad eliminare la pericolosità dell’incrocio.

s. b.