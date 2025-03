Una sala del consiglio comunale rinnovata e legata alla tradizione

È stata inaugurata ieri mattina a Scandiano la rinnovata sala del consiglio comunale. È stato realizzato un intervento di restauro e adeguamento tecnologico di oltre 200mila euro. Alla cerimonia hanno partecipato le autorità oltre a quattro ex sindaci e decine di ex consiglieri e assessori delle passate legislature. Paolo Meglioli (presidente del consiglio comunale) ha sottolineato che questa sala "è stata e sarà sempre il cuore della nostra comunità, il luogo in cui il confronto e il dialogo danno forma alle decisioni che riguardano tutti noi". Uno spazio rinnovato e all’avanguardia, legato alla propria storia: questo è il risultato del restauro, come illustrato dall’architetto Alberto Morselli, che ha ripercorso la nascita della sala e del palazzo comunale con documenti e disegni originali dell’ingegnere Cagliari, autore del progetto del municipio nel 1912. L’ingegnere Matteo Nasi, responsabile dei lavori, ha illustrato l’intervento che ha riportato la sala alla sua originaria eleganza neoclassica, eliminando le superfetazioni introdotte nel tempo e valorizzando gli elementi architettonici originali. Il restauro ha incluso anche l’installazione di nuovi impianti audio-video e un sistema di illuminazione domotico per gestire scenari luminosi. Il sindaco Matteo Nasciuti ha rimarcato: "restituiamo questa sala ai cittadini, più bella e moderna, mantenendo il legame con il nostro passato e proiettandoci nel futuro".

m. b.