Una sala prove al Kaleidos

Inaugurata nei giorni scorsi a Poviglio la nuova sala prove nell’ambito del Progetto Giovani, al secondo piano del centro Kaleidos, in paese. Il ritorno a nuova vita di questo spazio, perfettamente attrezzato, è stato possibile grazie all’interessamento e al contributo del maestro Luciano Pellicelli, direttore della scuola di musica Poviglio e del complesso bandistico Medesani di Boretto.

Il sindaco Cristina Ferraroni sottolinea l’importanza della musica e dell’arte "come forme di espressione e di crescita personale, specialmente per i più giovani". E ha ricordato la figura del talentuoso chitarrista povigliese Luca "Lupus" Carpi, prematuramente scomparso alcuni anni fa. Dopo il taglio del nastro, la sala è stata ufficialmente aperta dalle esibizioni di alcune band locali, seguite dal rinfresco per tutti i presenti.