Una sala radio per le emergenze

In occasione della fiera di San Cassiano, in corso a Novellara, è stato inaugurato ufficialmente un presidio mobile, una unità dotata di piccola sala radio in uso alla Protezione civile Nubilaria, acquistato grazie a donazioni e a fondi arrivati in seguito all’emergenza sanitaria Covid-19. "L’intenzione – spiega Alessandro Trolla, responsabile del gruppo Nubilaria – è creare un presidio mobile, utilizzabile in fase emergenziale ma non solo, che possa essere punto di riferimento per la associazione ma anche per i cittadini o per le altre realtà che avessero necessità di interagire con la Protezione civile in caso di necessità". Il nuovo centro mobile è dotato di una struttura che può fungere da ufficio e come sala radio. Anche le autorità comunali e i comandi locali dei carabinieri hanno partecipato all’inaugurazione.