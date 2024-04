Una scossa di terremoto sveglia l’Appennino

Una scossa di terremoto ieri mattina ha dato la sveglia alle persone maggiormente sensibili di Vetto: infatti in pochi se ne sono accorti e hanno continuato a dormire tranquillamente. La scossa di terremoto di magnitudo 3.0, si è verificata ieri mattina alle 6.20 con epicentro a Vetto. La profondità stimata è stata di circa 24.0 Km. Nessun danno a persone o case in quanto si è trattato di un a scossa avvertita solo da pochi abitanti del territorio dell’alta Val d’Enza che appartiene alle zone sensibili dell’Appennino reggiano che , fra l’altro, rientra nelle zone ad alto rischio sismico.

Com’è noto in Italia il rischio sismico è legato essenzialmente all’orogenesi alpina ed appenninica, due giganteschi eventi tettonici avvenuti in epoche diverse che hanno letteralmente accavallato quelle che un tempo erano delle zone di pianura o di mare producendo i sistemi montuosi appenninici attualmente esistenti. Il rischio maggiore, in caso di un evento sismico, si verifica in edifici vecchi oppure progettati senza norme antisismiche.