Una scritta "Baiso" in stile Hollywood

Il passaggio del Giro d’Italia è un’occasione di rinnovamento per i fortunati comuni dell’Appennino scelti dagli organizzatori per il percorso della storica competizione ciclistica a cui partecipano atleti di tutto il mondo. Anche per questo i Comuni coinvolti ce la mettono tutta per fare bella figura, tra questi ci sono nell’ordine: Baiso, Carpineti, Castelnovo Monti e Villa Minozzo. Poichè Baiso è quello che offre alla carovana la prima immagine del territorio appenninico, ha lavorato dalla fine marzo ad oggi. "Tra le tante proposte avanzate dalle associazioni del territorio - afferma il sindaco Fabrizio Corti - una soprattutto ha raccolto il consenso unanime di tutti i presenti al tavolo di lavoro: un’installazione da inaugurare in occasione del Giro, ma che potesse durare nel tempo. E’ così maturata, tra un confronto e l’altro, l’idea di realizzare una grande scritta panoramica che segnalasse il paese a chi sale dalla provinciale SP107, scritta in stile hollywoodiano. La posizione non è casuale e sin da subito è stata interpretata nella sua vocazione turistica. Infatti la scritta compare al vertice dei calanchi, appena sotto la parte terminale di Piazza Nilde Iotti, e si affaccia su un anfiteatro di ginestre che fioriscono tra maggio e giugno".

