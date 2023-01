Una scritta sbeffeggia le promesse sulla scuola

"In dieci anni solo parole al vento. Codisotto merita di più". Un chiaro messaggio affidato a un lenzuolo, affisso al cancello d’ingresso dell’ex scuola, in centro a Codisotto di Luzzara. Un messaggio anonimo, condiviso e diffuso sui social, collegato ai lavori più volte annunciati e mai iniziati all’interno dello storico immobile, destinato a diventare uno spazio polivalente al servizio della popolosa frazione e sede dell’ambulatorio medico del paese.

Di questo progetto, legato a un bando regionale, si era parlato già una decina d’anni fa, con l’argomento periodicamente tornato alla ribalta a ogni nuovo passaggio dell’iter burocratico. Ma, di fatto, nessun cantiere è mai stato avviato.

"Saremmo soddisfatti – la risposta del sindaco Elisabetta Sottili al messaggio affidato al lenzuolo affisso davanti alle ex scuole, ora inagibili – se i lavori fossero stati iniziati e già conclusi. Purtroppo il bando regionale in questione ha seguito un iter che è diventato tortuoso, tra progetti preliminari, integrazioni, i tempi per nulla brevi della Soprintendenza per concedere le autorizzazioni, fino all’emergenza Covid che ha fermato tutti i progetti, compreso quello delle ex scuole elementari di Codisotto. Ora siamo nella fase dell’elaborazione del piano con le integrazioni da inoltrare alla Soprintendenza di Bologna, per il quale abbiamo dato incarico a uno studio di progettazione. E’ un ritardo che non dipende da noi, ma da una lunga serie di problematiche che hanno fatto allungare i tempi del progetto, tra cui la necessità di aggiornare i costi dei vari appalti".

Il costo dell’intervento ammonta a quasi un milione di euro. Nella sola Luzzara ci sono diversi interventi previsti da tempo ma che si sono fermati o hanno avuto rallentamenti. Progetti importanti come per il cimitero di Luzzara e le ex scuole di Casoni.

a.le.