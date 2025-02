Una sentenza "sbagliata". Parti civili e Cucchi delusi: "Ci sono i video, parlano da soli"

"Non mancava niente per qualificare tutto quello che avvenne nel carcere di Reggio per quello che è: tortura. Non sono ipotesi, ci sono i video che parlano da soli. Abbiamo ancora, forse per poco, un reato apposta nel nostro ordinamento. Io stessa mi ero battuta per la sua introduzione nel 2017. Ed è lì proprio perché ‘abuso di autorità’ non basta". È il commento della senatrice Ilaria Cucchi, paladina della battaglia per il fratello Stefano, che in custodia cautelare morì a seguito delle percosse inferte da due carabinieri, e che nell’aprile 2023, dopo la notizia del pestaggio reggiano, visitò il carcere della Pulce promettendo che sarebbe andata "fino in fondo".

Deluso l’avvocato Luca Sebastiani, che assiste il 44 tunisino parte civile, per il quale aveva chiesto 180 mila euro di danni fisici, psicologici e morali stimati secondo una consulenza di parte del medico legale: "Leggeremo le motivazioni con attenzione ma la sentenza ci lascia attoniti e francamente preoccupati. Quello che è successo quel giorno è un fatto gravissimo, qualcosa che esula dai limiti del nostro ordinamento e che non dovrebbe accadere a nessuno e per nessuna ragione. Una condotta di questo genere, in uno stato di diritto, non può che essere definito come tortura. Le condizioni delle carceri italiane, in cui lavorano ogni giorno gli agenti della penitenziaria le conosciamo e ce ne indigniamo costantemente, ed hanno senz’altro contribuito a produrre quanto accaduto. Tuttavia, di fronte a fatti così gravi ci deve essere una linea che separa ciò che è giusto da ciò che non lo è. E in questo caso, basti guardare le riprese della videosorveglianza, questo confine è stata senz’altro superato".

Lapidario Michele Passione, avvocato del Garante nazionale dei detenuti, che aveva domandato 50mila euro: "È una sentenza sbagliata. Si ricorre all’abuso di autorità, che c’era prima della tortura, per inquadrare le condotte. E si fa passare l’uso del cappuccio come utile per sedare il detenuto. Resta l’amarezza". Il Garante regionale dei detenuti Roberto Cavalieri, tutelato dall’avvocato Daniele Vicoli, si è detto "dispiaciuto nel vedere manifestazioni di gioia", in riferimento alle lacrime di commozione degli imputati davanti ai parenti e ai colleghi accorsi a esprimere loro sostegno. L’istituzione aveva domandato 100mila euro. Parti civili anche due associazioni per la tutela dei detenuti: Antigone, ieri rappresentata in tribunale dalla presidente regionale Giulia Fabini e tutelata dall’avvocato Simona Filippi; oltre a Yairaiha onlus, assistita dall’avvocato Vito Daniele Cimiotta, che aveva domandato 100mila euro. "Il video agli atti dell’inchiesta ha mostrato immagini inaccettabili. Continueremo a vigilare affinché l’attenzione su questi temi non si affievolisca".

Alessandra Codeluppi