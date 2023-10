Una sera alla scoperta dei pianeti

Al via gli incontri di "Al centro della scienza", alla sala Gino Strada di piazza Ruffilli a Casalgrande. Stasera alle 21, con ingresso libero, si comincia con "Verso nuovi mondi: le frontiere della ricerca degli esopianeti", in cui Ruben Farinelli racconta le sfide che gli astronomi affrontano nella ricerca di mondi lontani, i progressi recenti e le prospettive future per comprendere la diversità dei sistemi planetari e cercare la vita pure oltre la Terra. A seguire, il 19 ottobre, l’incontro "I colori dell’Universo" con Lorenzo Amati. Infine, il 24 ottobre si parlerà di "Galileo e lo Scorpione" con Fabrizio Villa. Possono le stelle influenzare la nostra vita? E’ un viaggio, senza movimento e nemmeno senza meta, che diventa una riflessione tra osservatore e cielo, tra questioni di tutti i giorni e l’infinito dell’universo.