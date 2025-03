Una serata col micologo per ricordare il marito

Una serata in memoria di Beppe Borziani con una lezione dedicata alla scoperta del regno dei funghi, dai porcini alle curiosità della natura.

Relatore sarà Nicolò Oppicelli, noto micologo, divulgatore e collaboratore della trasmissione di Rai3 Geo.

L’incontro libero e gratuito si terrà giovedì 20 marzo, alle 20.30, nella sala civica Casini in via Diaz a Scandiano. Un momento per ricordare pubblicamente Beppe Borziani di Chiozza, deceduto improvvisamente all’età di 58 anni nel gennaio 2023.

La serata è stata organizzata con impegno dalla moglie Patrizia Gandini e da Adriano Mattioli, amico di Beppe. Grande attesa per l’intervento di Nicolò Oppicelli, giornalista, guida ambientale, autore di libri e manuali.

"E’ una serata aperta a tutti in memoria di mio marito – sottolinea Patrizia Gandini –. Beppe era un marito, padre e nonno eccezionale. Era un micologo e ovviamente un grande appassionato di funghi. Siamo molto contenti della presenza a Scandiano di Nicolò Oppicelli".

Parteciperà alla serata anche Elisa Borziani, la figlia del 58enne di Chiozza scomparso due anni fa. "Fra le tante serate divulgative – dice Oppicelli – sui funghi in programma nelle prossime settimane, il 20 marzo sarò a Scandiano per un incontro speciale, dedicato al ricordo di Beppe, un amico, amante dell’Appennino reggiano, della natura, dei funghi e della fotografia".

Tanti amici e conoscenti di Borziani parteciperanno all’incontro. I promotori invitano tutti i cittadini interessati a prendere parte all’appuntamento del 20 marzo.

"Un’occasione da non perdere per scoprire il bosco con occhi nuovi", rimarcano gli organizzatori.

