Una serata della Pro loco, con cena e concerto, per salvare il tetto del convento dei frati cappuccini

Il rinnovato appello dei frati cappuccini di San Martino in Rio, rilanciato anche dal Carlino nei giorni scorsi, continua a manifestare risultati positivi.

Servono 250 mila euro per mettere in sicurezza e ristrutturare la copertura del convento annesso alla chiesa, tanto amata dalla popolazione locale. Alcune travi del sottotetto sono puntellate, in quanto è forte il rischio di crollo.

Un cedimento di quel tipo rischierebbe di rendere inagibile la struttura per molto tempo, peggiorando la situazione generale dell’edificio. Per questo dal convento viene rilanciato l’appello a tutti i cittadini, associazioni, aziende, istituzioni, affinché si possa fare qualcosa per risolvere il problema.

E per contribuire a questa operazione, la Pro loco di San Martino in Rio ha deciso di dedicare ai frati cappuccini la serata di domani nell’ambito della rassegna ’Lune in Rocca’, ai Prati della Rocca del paese. Domani sera, infatti, è previsto previsto il recupero del concerto dei Branco, già rinviato nelle scorse settimane per maltempo. E per l’occasione viene servita una cena con pastasciutta, salsiccia, patatine, prosciutto, melone, con possibilità di menù vegetariano. Tutto il ricavato sarà destinato come contributo ai lavori al convento dei frati, che accoglie anche eventi vari e il centro missionario.

