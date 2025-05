Una serata in ricordo del dottor Gesù Cataldi a trent’anni dalla morte

Ricordo del dottor Gesù Cataldi a 30 anni dalla morte avvenuta il 26 aprile 1990 a Carpineti dopo una vita dedicata interamente al prossimo, prima alla comunità di Villa Minozzo e successivamente a quella di Carpineti: Cataldi era nato il 25 luglio 1915 a Camastra in provincia di Messina ed è quindi deceduto all’età di 75 anni a Carpineti. Dopo l’ultima guerra il dottor Cataldi lavorò per ben 28 anni a Villa Minozzo come medico condotto dove molti lo ricordano con grande affetto e in seguito si trasferì, sempre come medico condotto, nel comune di Carpineti dove esercitò la sua pressione per il resto dei suoi giorni.

Nel dopoguerra in montagna erano anni difficili per un medico condotto, dove non c’erano strade né mezzi per raggiungere i pazienti nei paesi del crinale appenninico, soprattutto nel comune di Villa Minozzo il medico Gesù Cataldi viene anche oggi ricordato, dalle persone di una certa età, come un medico di una generosità straordinaria. Antonietta Romiti, intervenuta in una serata di ricordo, ha letto una poesia in dialetto villaminozzese dal titolo ’Grazie Dottore’, dedicata alla figlia Anna Cataldi

s. b.