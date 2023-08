Una serata nel salotto del jazz Soul e swing con Irene Robbins

Il "Salotto del jazz del Martedì", al centro sociale Villaggio Stranieri, in via don Sturzo a Reggio, nell’ambito di Restate, stasera propone dalle 19 gnocco fritto e aperitivi, con spazio alla musica dal vivo dalle 21 con Irene Robbins a voce e tastiere, accompagnata da Stefano Kappa al basso. Il duo porta il pubblico sulla scia di grooves soul, rithm and blues, motown, funk, smooth jazz fino allo swing, mentre eseguono loro arrangiamenti della musica di Aretha Franklin, Bruno Mars, Sting, Michael Jackson, Amy Winehouse, Dianna Ross e altri ancora. Ospiti della serata al centro sociale Villaggio Stranieri saranno Simone Valla al sax e Davide Vossel alla batteria. Dopo il concerto è prevista una jam session, aperta a tutti i musicisti che vorranno partecipare a questo evento serale.